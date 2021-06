Vaccino, il virologo Burioni disintegra il governo su Astrazeneca dal New York Times. E la Capua gli dà ragione

13 giugno 2021 a

"Abbiamo perso la fiducia anche delle persone più entusiaste". Poche parole, ma pesanti come un macigno, quelle di Roberto Burioni e rilanciate dal New York Times per commentare l'ultimo cambio di regole del Ministero della Salute sul vaccino AstraZeneca. Una dura accusa ai "regolatori governativi" e alla stessa azienda farmaceutica anglo-svedese che "hanno comunicato davvero male", contribuendo così a disorientare gli italiani. Il Nyt definisce Burioni "uno dei più importanti virologi" che ha il nostro Paese. Anche al di là dell'Atlantico è stata accolta con sorpresa la decisione di Roberto Speranza, su input del Cts, di vietare AstraZeneca agli under 60. Tanto che anche Ilaria Capua, che vive negli Stati Uniti, ha messo il suo "mi piace" al tweet di Burioni, felice per la possibilità che il Nyt gli ha dato di far conoscere il suo parere a tutti gli americani.

Grazie a @nytimes per l'intervista che mi ha consentito di ribadire un concetto molto importante. https://t.co/rCdavrjCh0 pic.twitter.com/V58ADUUWqG — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) June 12, 2021

