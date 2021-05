Charlene irriconoscibile. Guardate come si è ridotta

20 maggio 2021 a

A guardare il suo profilo Instagram non ci sarebbe nessun'aria di crisi nel Principato di Monaco. Foto allegre che ritraggono il Principe Alberto con i due figli gemelli Jacques e Gabriella. Eppure negli ultimi scatti si resta senza parole nel vedere Charlene magrissima e con i capelli rasati a zero come un marines. In queti giorni la principessa consorte si trova in Africa per seguire la sua campagna contro il bracconaggio dei rinoceronti. Ed eccola allora così simile a un uomo. Quasi si fa fatica a riconoscerla.

Di origini sudafricane, l'ex nuotatrice, dedita alla famiglia e ai due figli, ora segue da vicino le attività della sua fondazione al fianco degli animali. La Wittstock non disdegna perciò di indossare abiti comodi ma in tutto e per tutto prettamente maschili. E sembra che al marito, al momento, vada bene. In fondo, Alberto, è abituato alle alzate di capo delle due sorelle (in verità oramai tranquille). Vediamo cosa combinerà ancora Charlene che, fino ad oggi, di cose strane ne ha fatte solo dal parrucchiere.

