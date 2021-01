Charlene di Monaco e il caso capelli: la foto di compleanno è con la parrucca

Giada Oricchio 26 gennaio 2021 a

Una parrucca per i suoi 43 anni? Charlene di Monaco, la principessa moglie di Alberto di Monaco, si prepara a festeggiare il compleanno, ma nella foto ufficiale (il ricavato delle vendite sarà devoluto in beneficenza alle associazioni umanitarie del Principato) salta agli occhi un particolare: non il marito in piedi alle sue spalle, né i gemelli Jacques e Gabriella, 6 anni, biondissimi e con l’aria birichina bensì il taglio di capelli dell’ex campionessa di nuoto. Charlene, sguardo sempre velato di malinconia, sfoggia un bob con frangetta molto moderno, ma appena un mese aveva la testa completamente rasata di lato per un inedito taglio punk che fece scalpore. Ecco quindi il dubbio: è impossibile che i capelli siano cresciuti così tanto in poche settimane, più verosimile che Charlene abbia indossato una parrucca su “pressioni” del sempre istituzionale Alberto di Monaco.

