Charlene di Monaco, annuncio a fine luglio. La voce sulla principessa

Angela Di Pietro 11 luglio 2020

Charlene di Monaco è incinta? L'indiscrezione arriva attraverso un paio di foto che ritraggono la first lady di Monte Carlo in vacanza, con marito e figli, in una località non specificata. Un account Instagram ben informato sulla vita della numerosa famiglia Grimaldi allega alla foto di Charlene una didascalia "sospetta". "Momenti emozionanti in attesa di un importante annuncio che verrà reso noto alla fine di luglio". Quale annuncio si appresta a rivelare la Diana della Costa Azzurra che il due luglio scorso ha festeggiato con una foto ufficiale ed un sorriso mesto i nove anni di matrimonio con il principe regnante Alberto di Monaco? Da lui Charlene, ex campionessa di nuoto, ha avuto i gemellini Jacques e Gabriella, cinque anni fa. Una gravidanza non facile, la sua, condita da voci maligne che attribuivano la nascita dei gemellini ad una inseminazione artificiale. I principi non hanno mai confermato e neanche smentito, così come hanno minimizzato le teorie legate ad un legame ormai sfaldato tra l'affascinante sudafricana ed il figlio di Grace Kelly.

A suffragare l'ipotesi di una crisi sono intervenute le ripetute assenze di Charlene agli appuntamenti pubblici, primo fra tutti il Ballo della Rosa. Che cosa avrà da dirci il Rocher sulla principessa triste? I commenti al post pubblicato non sono stati avallati dal sigillo di una conferma di palazzo o dei profili ufficiali della famiglia principesca. Ma non sarebbe la prima volta che una notizia arrivi indirettamente al pubblico. Non resta che aspettare e sperare che la cicogna torni a bussare alla porta di Alberto e Charlene.