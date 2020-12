Svolta punk di Charlene di Monaco, choc a Montecarlo

16 dicembre 2020 a

Alle pazzie delle donne di Casa Grimaldi siamo abituati. Ma stavolta sua altezza serenissima, la principessa Charlene di Monaco ha superato qualsiasi follia messa a segno dalla pecora nera di famiglia: Stephanie. Capelli completamente rasati su un lato e tinti di rosso: così in un'inedita versione punk, Charlene è apparsa in pubblico con i suoi gemellini ed il marito in occasione della consegna dei regali di Natale ai bambini monegaschi.

La tradizione, avviata dalla suocera Grace Kelly, continua senza battute d'arresto. Ma quanta differenza di stile tra la moglie di Alberto di Monaco e la bellissima attrice americana. Il nuovo look della principessa ha già fatto il giro del web attirando moltissime critiche e lasciando sotto choc i monegaschi e gli amministratori delle pagine social non ufficiali sul Principato. Stavolta Charlene ha superato ogni concorrenza. In negativo, naturalmente.

