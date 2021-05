Più di 5mila nuovi contagiati e 149 morti, calano ancora i ricoveri in terapia intensiva

19 maggio 2021 a

Sono 149 i morti in Italia fra i positivi al coronavirus. In virtù del dato di oggi, il totale dei decessi tocca quota 124.646. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Sono 5.506 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Italia, 4.172.525 dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività è stabile all'1,9%. Sono 287.256 i test realizzati, fra tamponi molecolari e antigenici rapidi.

Calano i ricoveri per Covid nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. I pazienti in terapia intensiva oggi sono 1.643, 46 in meno rispetto a ieri. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 11.018 persone, 521 meno di ieri.

I dimessi/guariti sono 13.929, per un totale di 3.741.149 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (936), la Campania (634), la Sicilia (603) e il Piemonte (515).

