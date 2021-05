Speranza vuole vaccinare i ragazzini: dal 28 maggio via libera Ema a Pfizer tra 12 e 15 anni

19 maggio 2021 a

a

a

Il governo e il ministro Roberto Speranza vogliono coinvolgere al più presto i più giovani nella campagna di vaccinazione. Dal 28 maggio arriverà il via libera al vaccino Pfizer per i ragazzi che hanno tra 12 e 15 anni.

Da Roma una speranza in più contro il Covid: ecco il super vaccino

"Il nostro auspicio e le informazioni che abbiamo ci portano a ritenere che il 28 di maggio Ema possa dare il via libera al vaccino a Pfizer anche per la fascia 12-15 anni, sarebbe un fatto molto importante che ci consentirebbe di allargare la campagna. E ci sono studi in corso anche per età ancora più giovani". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Question time alla Camera, rispondendo a un’interrogazione sul vaccino alle fasce più giovani.

Caos 'richiami', Figliuolo ci rovina le vacanze cambiando idea ogni due giorni

"La vaccinazione per i più giovani - ha sottolineato Speranza - è altamente strategica, la riteniamo essenziale soprattutto alla ripresa della scuola. Siamo al lavoro con il commissario Figliuolo per adeguare il piano dopo l’ok dell’Ema per costruire anche una comunicazione che renda consapevoli le persone, il vaccino è l’arma più rilevante di cui disponiamo per chiudere definitivamente questa stagione così difficile".

"Pfizer a 42 giorni, perché sì". Bassetti e l'ultima previsione: quando toglieremo la mascherina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.