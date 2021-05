Il coprifuoco cambia dal 17 maggio, cosa ha in mente Draghi. Guerra in vista

06 maggio 2021 a

Tra mercoledì e venerdì della prossima settimana il premier prenderà Mario Draghi in mano il dossier che tutti gli italiani aspettano per un ritorno quasi normale alla vita e in vista delle vacanze estive e e riunirà la cabina di regia politica. Ad agitare la politica infatti è il tema del coprifuoco, e l'ipotesi più probabile è lo spostamento del divieto di solo un'ora, dalle 22 alle 23. Niente abolizione totale del provvedimento, scrive il Corriere della sera, come chiesto da tempo dalla Lega di Matteo Salvini. Ma quando? Il giorno potrebbe essere il 17 maggio, a tre settimane dall'entrata in vigore del decreto 26 aprile.

Sul tavolo la ripartenza dell'economia e di settori fermi da troppi mesi se non da un anno intero. La ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini spinge per riaprire e attività relative ai matrimoni e alle cerimonie, una filiera importantissima soprattutto in questo periodo dell'anno: "Bisogna fissare una data per il wedding, entro il 15 giugno". Cos'ì come il responsabile del Turismo Massimo Garavaglia che insiste: con il certificato per gli spostamenti "non ha senso tener chiuso il settore del wedding e non ha senso tenere chiusi i parchi a tema fino al 1° luglio, si può anticipare tranquillamente".

Vengono fuori inoltre le differenze tra settori simili trattati in modo disomogeneo dal governo. Il primo giugno ripartiranno le palestre, ma non le piscine.

Continua a ruotare intorno ai nodi delle riaperture e del futuro del coprifuoco l’agenda dei partiti, che finisce in tutto o in parte per incrociare quella di Palazzo Chigi. Vero è che i numeri dell’emergenza pandemia migliorano e si guarda già, quindi, a quell’ulteriore allargamento delle maglie che arriverà a metà mese. Come ormai ampiamente chiaro, la decisione sul coprifuoco è nettamente politica oltre che tecnica. Mario Draghi intanto ha annunciato per il 15 maggio il via libera al green pass nazionale e, proprio per fare il punto sulla lotta alla pandemia, il presidente del Consiglio ha sentito ieri la Cancelliera tedesca, Angela Merkel, anche in preparazione del Global Health Summit che si terrà a Roma il 21.

