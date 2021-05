Cartabianca, Flavio Briatore sbotta su riaperture e divieti. La battutaccia su Elisabetta Gregoraci

Giada Oricchio 05 maggio 2021 a

Flavio Briatore scatenato a #cartabianca, martedì 4 maggio, su Rai3: “In Inghilterra CIG al 100% e le mie attività ristorate. In Italia siamo alla bombola del gas”. Poi la doppia gaffe sul generale Figliuolo e la battuta su Elisabetta Gregoraci.

Briatore è collegato con #cartabianca da uno dei suoi locali a Londra, alle sue spalle un’inquietante gigantografia di una bocca che colpisce l’ospitale Bianca Berlinguer: “Ma cosa sono quelle labbra rosso fuoco?!”. L’imprenditore piemontese, che da qualche tempo sta dando di sé un’immagine più affabile in tv e sui social, ribadisce che la politica del governo inglese è stata la migliore poiché “si sta tornando alla normalità” grazie alla vaccinazione a tappeto con una sola dose e critica il governo: “In Italia chi non ha organizzato e fatto i vaccini? La colpa di chi è? Non certo delle partite iva, degli italiani, dei lavoratori, degli imprenditori. Noi abbiamo 14 milioni di vaccinati, in Inghilterra oltre il 50%. Questo ha creato grosse disparità in Italia: c’è chi fa una vita serena e chi è disperato e non sa dove sbattere la testa. Ristoranti chiusi e poi 30.000 tifosi in piazza duomo, lì non c’è virus e pandemia? Come hanno fatto a non prevederlo? Fra l’altro per noi juventini, un’altra festa scudetto dell’Inter non si sopporta! Non si è fatto niente per i trasporti, lì non c’è il Covid? Sembra che la pandemia sia solo negli alberghi e nei ristoranti, non sui mezzi di trasporto. E’ una follia”.

Il proprietario del Billionaire lamenta la mancanza di programmazione nelle riaperture: “Lo sa che nelle banche italiane non ci sono mai stati così tanti risparmi? Succede perché c’è chi ha lo stipendio a fine mese, non può andare da nessuna parte per le chiusure e quindi non spende, mentre ci sono piccoli imprenditori, partite iva, stagionali e intermittenti che non avendo un fisso, sono alla bombola del gas. Gli hanno dato la mancetta di 500 euro. Dobbiamo mettere la gente in condizione di lavorare, il governo non capisce che un ristorante non è aprire e chiudere la luce, è chiamare il personale, trovare gli alloggi, pianificare la stagione e il magazzino, stabilire gli ordini giornalieri. Anche qui per ora possiamo lavorare solo con le terrazze, ma la differenza è che lo sapevamo da gennaio come e quando avremmo riaperto ad aprile e abbiamo potuto programmare anche le riaperture interne perché tre mesi fa è stato stabilito che dal 16 maggio sarà possibile l'attività all’interno. In Gran Bretagna c’è un crono programma, in Italia non ci dicono niente”.

Poi la rivelazione: “Qui i soldi li hanno dati a tutti, noi per 4 ristoranti abbiamo preso oltre un milione di sterline e la CIG è arrivata a tutti al 100% cioè uguale al salario percepito. In Italia hanno pagato niente, non c’è mai niente di preciso e hanno messo la gente alla disperazione”. Durissimo sul coprifuoco alle 22: “Ai turisti dà fastidio e bisogna pensare ai ragazzi: li teniamo chiusi questa estate? In discoteca è difficilissimo controllarli, ma si può e si deve fare. Se continua il coprifuoco però scoppia la rivoluzione”. La Berlinguer, ricordandogli la gaffe di 15 giorni fa, lo stuzzica: “Intanto ha imparato il nome del commissario? Come si chiama? Non Fagiuolo, ma…”, Briatore fa una battuta ma incappa in un nuovo scivolone: “Ora che fa 500 vaccini al giorno, me lo ricordo, si chiama Figliuolo”.

Poco dopo ripete l’errore delle “500 dosi al giorno”, il Ministro Beatrice Lorenzin lo corregge e l’imprenditore ne approfitta per lanciare una frecciatina: “Beh quando lo chiamai Fagiuolo è perché ne faceva zero”. Il clima è così disteso e cordiale che scatta un’altra battuta con riferimento all’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Il tema è quello dell’organizzazione dei matrimoni, un settore dimenticato dal governo. Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, svela un’assurdità: “Lo sapete che una persona può prenotare 50 posti in un albergo per una festa, ma se vuole fare un banchetto di nozze è vietato?” La Berlinguer ironizza: “Briatore per lei forse è una notizia, si voleva risposare (il riferimento è alla Gregoraci, nda)… se non la fa a Londra, qui non può”. E l’imprenditore chiosa: “Beh, bloccare i matrimoni potrebbe anche essere una cosa giusta…scherzo ovviamente”.

