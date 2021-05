Il Governo rivedrà il coprifuoco dopo il calo dei contagi: ottimismo di Garavaglia per rilanciare il turismo

05 maggio 2021 a

È arrivato il momento della svolta sul coprifuoco e il Governo è pronto a rivedere la scelta di mantenere il limite delle 22 come orario di rientro nelle abitazioni per prevenire i contagi da Covid. Ad annunciare l’imminente novità è Massimo Garavaglia, ministro del Turismo intervistato da Sky Tg 24: "Siamo ragionevolmente ottimisti sulla revisione del coprifuoco perché i dati fortunatamente sono positivi. E' difficile vendere un pacchetto turistico dicendo che alle 22 bisogna essere chiusi in camera”

Garavaglia ha poi parlato del green pass italiano: ”Il green pass vale per tutti quindi anche e soprattutto per i turisti extra Ue. Le regole sono molto semplici e basta rispettarle, vaccinazione completata, guarigione entro un lasso di tempo determinato o tampone negativo. Il vero sostegno per il turismo è tornare a fatturare. L’importante è correre veloci. Bisogna essere veloci e organizzati. Il lasciapassare accelera e anticipa le regole europee. E' fondamentale per il turismo straniero".

"Di Alitalia - l’ultimo tema affrontato dal ministro del Governo di Mario Draghi - se ne parla da quando abbiamo i pantaloni corti. Mi auguro che sia la volta buona perché si trovi una soluzione definitiva. Per il turismo è importante avere una compagnia di bandiera ma l'operazione deve essere sostenibile dal punto di vista industriale - conclude - confido nella testardaggine del ministro Giorgetti e credo che ce la faremo".

