Chiara Ferragni gongola: Fedez eroe internazionale. Si avvicina la discesa in politica?

Come una medaglia per i Ferragnez è arrivato un articolo pubblicato sul sito della BBC: "Il rapper italiano Fedez accusa la tv di Stato di tentata censura". La moglie del cantante ha rilanciato prontamente lo screenshot in una storia di Instagram commentando in ingliese tra glitter e cuoricini: "Ora è un eroe internazionale!".

Dopo il concerto del primo maggio intorno al quale si è consumato il caso del giorno l'imprenditrice e influencer aveva detto ai follower: "Non potrei essere più fiera di quello che ha fatto Fedez (...). Avere il coraggio di andare contro tutti per dire cosa si pensa non è cosa da poco. Sono super fiera". Poi aveva ringraziato i 23 e passa milioni di follower: "Vi sento tutti uniti ed è bellissimo sentire quanti sono stati toccati da questo discorso. E’ bellissimo essere uniti e cercare di cambiare le cose. Potere della condivisione".

Insomma, la coppia gongola e rivendica un successo su tutta la linea che potrebbe rilanciare le mire politiche dei Ferragnez che ciclicamente spuntano nel dibattito pubblico.

L'ultima "profezia " era stata quella di Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia. per "limpegno social” di Fedez e Chiara che durante la campagna vaccinale hanno denunciato i favoritismi che loro stessi avevano ricevuto, attaccando la regione Lombardia per il ritardo sulle vaccinazioni degli over 80 e quindi della mancata vaccinazione della nonna novantenne. Infine, lo schieramento a favore del ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia. “Siamo pieni di cantanti e attori a sinistra che fanno politica. I protagonisti ora sono questi, in passato almeno avevamo Francesco De Gregori, che forse aveva qualche contenuto in più". La replica era stata di smentita: “Stavamo guardando un film bellissimo quando a un certo punto un mio amico mi dice che Maurizio Gasparri stava parlando di me e mia moglie in televisione. Domani mattina dovrò svegliarmi per vedere cosa ha detto Gasparri e credo proprio sia uno dei risvegli peggiori che si possano avere”. Chissà se in futuro non avrà ragione Gasparri.

