Ecco la libertà della sinistra. "Sparategli, a testa in giù" Salvini mostra i post della vergogna

02 maggio 2021 a

a

a

"Alcuni dei tanti, questi freschi di oggi". Matteo Salvini mostra i post dell'orrore, di quanti si augurano la morte del leader della Lega che tracimano nel campo delle vere e proprie minacce. "Salvini lo SQUARTEREI vivo", "SPARATE a Salvini", "Salvini MUORI", "Salvini CREPA", "Senza pace finché non sarà APPESO" si legge nei messaggi postati sui social network da utenti di altra fede politica da quella del senatore leghista.

Salvini invoca le dimissioni e sbugiarda la sinistra: tra Rai3 e Fedez lite interna

"Ma loro sono democratici e pacifisti, ascoltano Fedez, chiedono diritti per tutti e sono contro la violenza..." ironizza Salvini postando gli screenshot di alcuni tra insulte, auguri di morte e minacce ricevuti nelle ultime ore.

Alcuni dei tanti, questi freschi di oggi: “#Salvini lo SQUARTEREI vivo", "SPARATE a Salvini", "Salvini MUORI", "Salvini CREPA", "Senza pace finché non sarà APPESO"...

Ma loro sono democratici e pacifisti, ascoltano #Fedez, chiedono diritti per tutti e sono contro la violenza... pic.twitter.com/aYQDQMcOv8 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 2, 2021

"Oh porc*** (non voglio più bestemmiare ma lo devo fare) ma quel testa di mi***ia di Salvini giuro che lo squarterei vivo e appeso a testa in giù. Ma la cosa peggiore sono i commenti dei sostenitori equiparabili a cellule tumorali. Mi vedrete in politica, sappiatelo", scrive un utente tra i più esagitati. Moltio commenti sono una sfilza di "Salvini muori Salvini crepa", e via insulti "bastardo, infame" minacciosi inviti: "Sparate a salvini salvini appeso a testa in giù salvini in piazzale loreto".

Linea dura solo quando fa comodo. L'autogol clamoroso di Gad Lerner

Quest'ultimo commento è in risposta a un post di Salvini: Adoro la Libertà. Adoro la musica, l'arte, il sorriso. Adoro e difendo la libertà di pensare, scrivere, parlare, amare. Ognuno può amare chi vuole, come vuole, quanto vuole...."

La risposta è quella che avete letto, da parte di chi pensa che la libertà di parola valga solo per chi la pensa allo stesso modo. Tra gli utenti che sostengono il leader della Lega c'è indignazione ma anche qualche proposta. "Manda tutto alla Commissione Segre" contro l'odio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.