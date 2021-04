Denise Pipitone, ora parla Piera Maggio. Ecco la verità sul teatrino russo, rivelazione a Chi l'ha visto?

Giorgia Peretti 15 aprile 2021 a

Torna a parlare la mamma di Denise Pipitone. Piera Maggio sceglie i microfoni di Chi l’ha visto? Su Rai 3, il programma di Federica Sciarelli che ha riaperto il caso della scomparsa della bambina di Mazzara del Vallo dopo le segnalazioni della televisione russa. In tanti hanno sperato che Olesya Rostova fosse la piccola Denise, regalando inconsapevolmente visibilità ad uno sceneggiato pensato a regola d’arte.

Chi in primis sperava di poter riabbracciare la figlia è Piera Maggio, che dopo 17 anni torna a parlare della vicenda nonostante la delusione del caso russo: "la verifica andava fatta senza remore, al di là delle polemiche. Ovviamente il metodo che pretendevano io non lo accettavo, perché loro avevano il DNA ma pretendevano che io andassi in trasmissione a fare il teatrino cosa che non avrei mai potuto fare, mai mi sarei presta a questo", ha spiegato Piera Maggio.

Ricordiamo che il programma “Lasciali parlare” in onda sul primo canale russo aveva chiesto ai genitori di Denise di presentarsi in studio per fare il test del DNA in diretta accanto ad Olesya. Piera Maggio e Piero Pulizzi non hanno accettato e attraverso il lavoro dell’avvocato Giacomo Frazzitta sono riusciti a ottenere il gruppo sanguigno senza recarsi fisicamente in puntata. Poi i test sul sangue, rivelati in una discussa diretta della tv russa, avevano escluso qualsiasi legame familiare.

"Per accelerare i tempi abbiamo chiesto il gruppo sanguigno, su quello ci siamo battuti, io non potevo aspettare mesi con le rogatorie per sapere se la ragazza era mia figlia. A me interessava sapere solo se la ragazza russa era mia figlia, solo dopo abbiamo messo tutto in mano alla procura, se poi questa ragazza ha voluto sfruttare la situazione a noi non interessa".

Le parole di Piera Maggio arrivano dopo settimane intense, la vicenda della ragazza russa ha tenuto tutti con il fiato sospeso rivelandosi poi un buco nell’acqua. “Noi non molliamo, vogliamo la verità, vogliamo giustizia, ma soprattutto non ho mai perso la speranza di riabbracciare Denise. Non l’abbiamo mai persa, è’ sempre viva” queste le parole speranzose della mamma che sottolinea come il clamore mediatico abbia fatto di nuovo luce sulla scomparsa della piccola Denise: “In questi giorni, forse mai come adesso, è forte ed è sentito l’abbraccio da tante persone. Sono rincuorata – ha aggiunto – perché in questi giorni sono emerse anche quelle incongruenze e quelle anomalie che io ho sempre gridato in questi anni”. Infine, sui social di Piera e Piero si legge l’appello affinché i riflettori non si spengano dopo questa segnalazione "Alla luce dei nuovi fatti emersi in questi giorni, noi genitori di Denise, Chiediamo aiuto a tutti a mobilitarsi a favore di Denise" invitando tutti a diffondere le locandine ufficiali con le foto di Denise Pipitone in rete e sui social.

