Quel giorno che vidi Denise. La guardia giurata racconta tutto a Domenica Live

Francesco Fredella 11 aprile 2021 a

a

a

Era lunedi, 18 ottobre. Davanti ad una banca c’è Felice Grieco, guardia giurata. “Un bambino suonava la fisarmonica e mi venne chiesto di farlo allontanare. Quando esco e giro l’angolo vedo questa bambina che somigliava a Denise. Un colpo a cuore. Mi sono constato con mia moglie, chiamandola”, racconta Grieco. “Tenevo d’occhio la bambina con la zingara. Avevo chiamato la Polizia. Per prendere tempo ho chiesto alla bambina se avesse fame. Mi rispose: a’ pizza”. La nomade, infastidita, andò via. Quella probabilmente era Denise Pipitone. Grieco a Domenica Live ripercorre quel giorno, drammatico, in cui avvistò una bambina che somigliava molto a Denise. Riuscì a documentare la scena con un video. “L'ha riconosciuta da un graffio che aveva anche Denise”, dice la guardia giurata che avrebbe filmato la bambina scomparsa da Mazara del Vallo

“Ho incontrato Piera. Inizialmente fu dura nei miei confronti, ma le venne spiegato che non avrei potuto fare altro che chiamare la Polizia. Poi ci siamo parlati e chiariti”, conclude Grieco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.