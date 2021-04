Si è inventata tutto. Il conduttore del reality smaschera Olesya a Domenica Live

Francesco Fredella 11 aprile 2021 a

Show incredible in Russia. Ne hanno parlato tutti: in Russia il caso Olesya (la ragazza che in tv aveva lanciato un appello sperando di cercare sua madre) ha lasciato tutti senza parole. Non è Denise Pipitone, scomparsa da Mazzara Del Vallo nel 2004. Una falsa pista che ha riacceso i riflettori su un giallo che dura da quasi vent'anni.

Ma non sono mancate le polemiche. Un dramma che si è trasformato in un reality show. "Olesya è un'attrice in cerca di fama", rivela a Domenica Live il conduttore di un reality a cui prese parte la ragazza. Una rivelazione choc che potrebbe, ancora una volta, far tornare a tutti il fiato sospeso. L'esclusiva di Domenica Live è fortissima. Mozzafiato.

Roman, il conduttore russo di un reality molto forte, parla senza segreti. "Non volevo fare come la trasmissione russa, ma quando ho saputo cosa stava succedendo ho messo a disposizione il materiale del mio show. Abbiamo smesso di avere rapporti perché ho constatato che il suo comportamento non corrispondeva a come si presentava", racconta in collegamento a Domenica Live. Secondo Roman, Olesya avrebbe inventato tutto. "Diceva sempre che cercava fama e visibilità - prosegue - E' una cosa orribile. Continuava a raccontare dei suoi genitori. Quindi quando in trasmissione dice che non ricordava la lingua ho capito che era una bugia. Una follia. Nel mio show diceva sempre di questa visibilità e fan - continua Roman - Sono sicuro che stia recitando un copione", tuona. Roman dice, con molto coraggio, di sapere che Olesya conoscerebbe la sua famiglia di origine. "Di quale rapimento stiamo parlando? Ho delle prove": il conduttore del reality russo - a cui Olesya prese parte nei mesi scorsi - sgancia una bomba,

Ma gli scoop non mancano. Rompe il silenzio anche la guardia giurata che, anni fa, filmò a Milano una bambina che somigliava molto a Denise Pipitone. "Sono 7 anni che vivo con il rimorso", racconta l'uomo. In quell'occasione la bambina venne chiamata da un nomade Danas, una coincidenza molto strana che fece parlare. Una pista vera e propria. Ma il talk del pomeriggio di Canale5 s'infiamma con Carmelo Abate, che tuona: "Anche in Italia molti giornalisti sapevano che non si trattava di Denise. Perché non hanno voluto l'embargo dicendo la verità?" Intanto, Piera Maggio - madre di Denise - non ha mai perso la speranza di ritrovare viva sua figlia. "Non bisogna biasimare questa famiglia se ha avuto speranza", conclude Candida Morvillo.

