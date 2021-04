La verità su Denise Pipitone diventa un reality. Il risultato dei test in diretta tv, le ultime notizie dalla Russia

04 aprile 2021 a

Il risultato dell'esame del sangue per verificare la compatibilità tra il Dna di Denise Pipitone e la ragazza russa Olesya Rostova verrà dato in diretta tv. nella trasmissione "Lasciali parlare" che ha sollevato il caso, in Russia. Se la correlazione sarà ritenuta possibile, si procederà con il test del Dna. Probabilmente con la stessa modalità mediatica.

È atteso per martedì 6 aprile, nel pomeriggio, l'esito del prelievo di sangue sulla ragazza "pescata" in Russia, che mostra molte analogie anatomiche e nella storia personale con la bambina che sparì da Mazara del Vallo, in Sicilia, il primo settembre del 2004. L'età, il rapimento, la somiglianza con la madre della piccola, Piera Maggio, che non ha mai perso le speranze di trovare sua figlia.

Nella trasmissione ci sarà anche un confronto tra la Rostova in studio, e l'avvocato di Piera Maggio in diretta da Marsala per "ricostruire la sua infanzia. Le risposte ci aiuteranno a capire se si tratta di Denise", ha detto il legale Giacomo Frazzitta.

Il risultato che sarà svelato martedì riguarda una "valutazione preliminare di compatibilità del gruppo sanguigno. Se fosse compatibile si procederebbe al test del Dna", spiega Frazzitta come riporta il Corriere. La donna non condivide "le modalità" ma non nega di essere "Cautamente speranzosi".

"La speranza di trovare e riabbracciare Denise non è mai mancata. In questi anni l’abbiamo sempre cercata, anche in tutte quelle segnalazioni, avvistamenti, che poi sono risultate nulle. Anche in questo caso andremo cauti, si proseguirà con la comparazione del gruppo sanguigno e se sarà il caso procederemo con il dna" ha detto la Maggio in un audio messaggio trasmesso oggi, domenica 4 aprile, su Canale 5, in esclusiva a Domenica live, condotto da Barbara d’Urso. In attesa che la televisione russa renda noti i risultati degli esami che riveleranno se Olesya Rostova sia effettivamente sua figlia Denise.

Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004, Piera Maggio ha dichiarato inoltre: "La storia di questa ragazza ci ha colpito perché è simile alla nostra Denise, per cui speriamo si possa giungere presto a una soluzione definitiva. Tutto ciò è molto stancante. Siamo e rimaniamo veramente cauti, ci speriamo tanto però allo stesso tempo non vogliamo illuderci. Ringraziamo tutti di cuore per la vicinanza e per questa forte voglia di positività per una risoluzione del caso". "La speranza di trovare e riabbracciare Denise non è mai mancata. In questi anni l’abbiamo sempre cercata, anche in tutte quelle segnalazioni, avvistamenti, che poi sono risultate nulle. Anche in questo caso andremo cauti, si proseguirà con la comparazione del gruppo sanguigno e se sarà il caso procederemo con il Dna".

Tra le suggestioni che circondano la vicenda c'è il nome Olesya - ha spiegato l'avvocato Frazzitta - che nella letteratura ucraina-russa è la protagonista di un romanzo di una giovane che a un certo punto scompare.

