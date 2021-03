Denise Pipitone, mamma Piera Maggio pronta a partire per la Russia: "Attendiamo l'esame del Dna"

31 marzo 2021 a

"Attendiamo l’esame del Dna e siamo speranzosi". È Denise o no quella ventenne che con un appello dalla Russia ha fatto riaprire 17 anni dopo il giallo Pipitone. Mamma Piera Maggio, che non si è mai arresa alla sua scomparsa è pronta a volare a Mosca: "Non chiedo altro che sapere se è davvero Denise" sono le prime dichiarazioni della donna.

Una somiglianza incredibile riaccende la speranza: ritrovata Denise Pipitone? | VIDEO

In questi anni tanti sono stati gli "avvistamenti" di Denise, ma purtroppo senza esito lieto fine. Adesso la nuova pista aperta da Chi L'ha Visto condotto da Federica Sciarelli sulla vicenda della bimba scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo, riaccende le speranze. "Sarebbe troppo bello, un regalo enorme", dice Sciarelli. "La segnalazione è nata da una nostra telespettatrice. Ci ha riferito che a Mosca c’è una giovane donna, ha la stessa età che avrebbe oggi Denise e somiglia moltissimo a Piera Maggio". "Noi restiamo con i piedi per terra, non vogliamo dare nessuna certezza, anche perché Piera ne ha viste e passate tante – tiene a dire la conduttrice –. Le coincidenze temporali ci sono e anche una somiglianza tra la giovane e Piera".

Le immagini di Olesya dalla Russia: Denise Pipitone, quante corrispondenze

Le corrispondenze tra Denise Pipitone e la giovane ragazza russa sarebbero tante a partire dalla somiglianza tra lei e Piera Maggio. Anche la storia della bimba russa è clamorosa: venne trovata in un campo rom nel 2005 dopo essere stata rapita. Oggi vuole scoprire dove sia la sua vera famiglia: giorni fa l'appello in tv in una trasmissione russa.

