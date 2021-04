Denise Pipitone, si infittisce il mistero su Olesya Rostova. A Pomeriggio 5 lo scoop sul test del dna

02 aprile 2021 a

È ancora viva la speranza sul caso Denise Pipitone. Dopo lo scoop degli scorsi giorni di “Chi l’ha visto?”, adesso sono arrivati nuovi aggiornamenti da Pomeriggio 5, programma in onda su Canale5. Nella trasmissione del 2 aprile condotta da Barbara D’Urso è stato affrontato l’argomento relativo a Olesya Rostova, ragazza russa che sul Primo Canale russo ha fatto un appello alla ricerca della sua famiglia, raccontando la storia del suo rapimento quando era una bambina. Grazie ad una segnalazione il video è arrivato in Italia e ha risvegliato una flebile vena di ottimismo in Piera Maggio, madre di Denise Pipitone.

“Ieri, abbiamo dato la notizia di una famiglia russa che ha detto che Olesya potrebbe essere la figlia. Perché è stata rapita alla stessa età della loro bambina. Invece, è stata fatta subito la comparazione del Dna e non è così. Quindi la partita rimane aperta” l’annuncio della D’Urso, che ha quindi escluso una delle possibili piste legate alla Rostova, ragazza che avrebbe gli stessi anni di Denise Pipitone, scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo. La D’Urso ha poi aggiunto: "Lunedì pomeriggio il programma russo annuncerà in diretta i risultati della comparazione del gruppo sanguigno di Denise con quello di Olesya. Noi saremo in onda e vi aggiorneremo in diretta". Più cauto il consulente giudiziario Salvatore Musio, in collegamento con la trasmissione di Mediaset: "Ci sono delle compatibilità nella forma delle labbra - ha evidenziato guardando la foto della giovane russa e di Piera Maggio -. Ma sono compatibilità che riguardano solo parti del volto. Manca il padiglione auricolare, che sarebbe stato ricco di particolari".

La stessa signora Maggio aveva mantenuto i piedi per terra negli scorsi giorni: “Bisogna essere cautamente speranzosi. Non vogliamo illuderci più di tanto perché le segnalazioni passate non hanno portato a niente. Chiediamo che venga fatto il dna, l'unica prova che può servire. Ringrazio tutte le persone che non hanno dimenticato e che amano Denise, ci riempie il cuore la vicinanza e la solidarietà”. Lunedì il mistero sarà svelato.

