Chi l'ha visto, Ricky Tognazzi punge Federica Sciarelli sul caso Denise Pipitone: "Cosa non si fa per un punto di share..."

Gli occhi di tutti sono puntati su Chi l'ha visto? (il programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli). Stasera, infatti, si torna a parlare di Denise Pipitone, scomparsa da Mazara Del Vallo nel 2004. Sua madre, Piera Maggio, non ha mai perso la speranza e l'ha cercata ovunque. Adesso arriva una segnalazione dalla Russia, dove Olesya Rostova, in una televisione russa, racconta di essere stata rapita da bambina e di essere stata portata in un campo rom. La Sciarelli, sin da subito, dice che bisogna andare cauti.

E poi arrivano le parole di Ricky Tognazzi. “Cosa non si farebbe per un punto di share in più? Mah”, scrive il regista. Che, stasera, sfiderà la Sciarelli con la fiction di Canale5 (Svegliati Amore Mio di Tognazzi e sua moglie Simona Izzo, con protagonisti Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e Francesco Arca). La sfida è tutta incentrata sullo share, la seconda puntata dovrà fare i conti con l'appuntamento del 31 marzo (Rai3) di "Chi l'ha visto?", che sfodera l'artiglieria pesante. La settimana scorsa, la fiction di Canale5, ha conquistato quasi 4 milioni di spettatori e 16,10% di share.

Il caso di Denise ha fatto stare con il fiato sospeso milioni di italiani e, ancora oggi, resta uno dei casi di cronaca mai risolti. Con l'avvistamento della ragazza russa, che avrebbe la stessa età di Denise, si apre quella drammatica storia? Mistero. Sarà l'esame del DNA, che a quanto pare sarebbe già stato richiesto, a rivelare se quella ragazza è Denise Pipitone. Piera Maggio, una mamma coraggio che ha sempre continuato a cercare sua figlia ovunque. Migliaia di appelli in televisione, decine di avvistamenti che si sono poi rivelati inutili. Piera Maggio ha sempre ragionato con la testa e non solo con il cuore. E lo fa anche ora che quelle immagini della ragazza russa rivelano una somiglianza lampante.

