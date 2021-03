Chi vaccinano prima degli anziani. Mentana torna alla carica, i due errori gravi del governo

21 marzo 2021 a

a

a

Due gravi errori del governo di Giuseppe Conte a cui l'esecutivo di Mario Draghi non ha ancora posto rimedio. Il direttore del Tg La7 Enrico Mentana in un post pubblicato su Facebook torna alla carica sul caso vaccini e sulle priorità, anche diverse da Regione a Regione, per la somministrazione delle dosi.

“Mi vergognerei...” Vaccino ai giornalisti, la risposta di Mentana disintegra il presidente

"La stortura è grave, e ne ho già parlato più volte. La gran parte dei più anziani non è stata ancora vaccinata; in compenso sono stati vaccinati quasi tutti i docenti universitari, la gran parte dei quali non vede di persona un solo studente da un anno", scrive Mentana. Ma la lista è lunga e non riguarda solo i professori universitari. Continua con "la gran parte del personale medico/ospedaliero, compresi gli amministrativi che non vedono mai un degente, ed esclusi coloro che non hanno voluto farlo (!), in alcune regioni magistrati e avvocati, mentre altre categorie, compresa quella dei giornalisti, hanno sgomitato per saltare la fila (qualcuno ce l'ha fatta individualmente)", scrive Mentana.

La stortura è grave, e ne ho già parlato più volte. La gran parte dei più anziani non è stata ancora vaccinata; in... Pubblicato da Enrico Mentana su Domenica 21 marzo 2021

Vaccino e polemiche, la reazione di Mentana: massacra no-vax e salta-file

Ma con chi ce l'ha con quella parentesi sui giornalisti? Alcuni commentatori del post vedono il riferimento ad Andrea Scanzi, il giornalista del Fatto quotidiano che si è vaccinato in Toscana come "riserva", adducendo tra l'altro la motivazione di essere il "caregiver" dei genitori inseriti nella categoria dei fragili, e quindi avrebbe avuto il diritto alla somministrazione tra qualche giorno.

Beppe Grillo prende in ostaggio i giornalisti e non lo processa nessuno

Un grave errore, quello del Conte bis. "Sbagliò gravemente il governo precedente, non imponendo la precedenza per età e fragilità; persevera nell'errore il governo attuale, non correggendo l'errore con effetto immediato su tutte le regioni (alcune delle quali hanno avuto una gestione catastrofica del piano) - continua il direttore del Tg La7 - Il 95% delle 104mila vittime ufficiali del Covid in Italia aveva più di 60 anni. La maggioranza assoluta dei vaccinati fino a oggi ha meno di quella età".

Sondaggio Mentana: vola la Lega, tre partiti in mezzo punto. Duello M5s-Fdi

Ma le criticità sono due. "Un altro errore capitale del passato esecutivo - non ancora sanato dall'attuale - fu quello di non imporre l'obbligo vaccinale a chi lavora negli ospedali: e non si venga ora a dire che sarebbe stato incostituzionale, perché è tutt'altro che provato, e comunque si sarebbe ottenuto lo stesso risultato imponendo l'accesso professionale nei luoghi di cura ai soli vaccinati", conclude Mentana. che dichiara guerra a saltafila e gestione arbitraria della campagna vaccinale. Draghi lo ascolterà?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.