Enrico Mentana, il messaggio che massacra no vax e salta file del vaccino

Enrico Mentana, direttore del Tgla7, contro i no xax e i "salta file" del vaccino per il Covid-19. La proposta del presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti Italiani, Carlo Verna, di inserire i giornalisti tra le categorie necessarie e dunque tra quelle che devono ricevere l'inoculazione il prima possibile, ha sollevato un vespaio di polemiche con botta e risposta al veleno tra Mentana e Verna.

Tuttavia, la notte non ha calmato l'indignazione del direttore che questa mattina ha scritto un post sui social dal titolo: "DEDICATO AI NO VAX E AI SALTA FILE": "Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere. Tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi. Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza".

In pratica ha ripreso le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del discorso di fine anno. Il post ha ricevuto una doppia accoglienza dagli internauti: su Instagram i commenti sono quasi tutti di apprezzamento per Mattarella e per l'importanza di vaccinarsi (c'è anche la testimonianza di una responsabile Sandra Milo), su Facebook, invece, è partita una gragnuola di insulti, critiche e rivendicazioni no vax miste a scetticismo e tesi complottistiche.

