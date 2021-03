Sondaggio Mentana: vola la Lega, tre partiti in mezzo punto. Duello M5s-Fdi

15 marzo 2021 a

Enrico Mentana continua a sfornare i suoi sondaggi settimanali su La7 e i risultati di questa settimana registrano diverse novità. Anzitutto la Lega, che guadagna 0,7 punti percentuali e vola sempre di più in prima posizione al 24,2. La scorsa settimana il partito di Matteo Salvini era al 23,5.

Nelle rilevazioni Swg presentate oggi lunedì 15 marzo al Tg di La7 avanza anche il Pd, + 0,8 in sette giorni, in seconda posizione al 17,4 rispetto al 16,6 della scorsa settimana (nel pieno della bufera determinata dalle improvvise dimissioni di Nicola Zingaretti). Probabilmente aver trovato una soluzione unitaria fin dai giorni scorsi sul nome di Enrico Letta può aver aiutato.

Ma non per questo al Nazareno possono dormire sonni tranquilli: la battaglia per la seconda posizione è con Movimento 5 stelle e Fratelli d’Italia, entrambi al 17 per cento. Meno 0,2 per i grillini, più 0,2 per la formazione della Meloni.

Tra le principali formazioni politiche, perde mezzo punto Forza Italia, dal 7 al 6,5 per cento. Esattamente lo stesso andamento di Azione di Carlo Calenda, dal 3,7 al 3,2. Italia Viva pure in calo al 2,2 dal 2,5.

