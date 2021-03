Lazio in lockdown da lunedì. Il ministero: ecco le regioni che passano in zona rossa

12 marzo 2021 a

Nell'immediato futuro delle regioni italiane a eccezione della Sardegna c'è la zona rossa o arancione. La conferma arriva dal ministero della Salute che fa trapelare la mappa dei colori dell'Italia a partire da lunedì 15 marzo. Tra le nove regioni che andranno in zona rossa c'è il Lazio che passa dalla fascia gialla alla categoria di rischio più alta che equivale a un lockdown.

Lazio verso la zona rossa insieme a mezza Italia. Stiamo come un anno fa

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà infatti le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 marzo. Secondo quanto si apprende da fonti del ministero, passano in area rossa le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa.

Tutte le altre Regioni saranno in area arancione per gli effetti del decreto legge approvato stamane. È in corso una verifica sui dati della Basilicata. La sola Sardegna resta in area bianca.

