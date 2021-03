Gli italiani attualmente positivi sono mezzo milione. Morti e contagi, il bollettino Covid fa paura

12 marzo 2021 a

Mentre mezza Italia sta per diventare zona rossa per l'aumento dell'indice Rt il bollettino del ministero della Salute fotografa l'andamento dei casi. Continuano a crescere i nuovi contagi di Covid 19 in Italia: sono stati 26.824 nelle ultime 24 ore (dato più alto dal 27 novembre) a fronte dei 25.673 di ieri; lievissimo calo per il numero dei tamponi effettuati (369.636 oggi contro i 372.217 di ieri) con il tasso di positività che sale al 7,3% dal 6,9% di ieri.

I morti di oggi sono 380 (ieri 373) per un totale da inizio pandemia di 101.564. Cresce anche la pressione sulle strutture ospedaliere con 23.656 ricoverati con sintomi (+409, ieri +365) e 2.914 in terapia intensiva (+55, ieri +32).

Note postive arrivano dalla campagna di vaccinazione, con oltre 280mila dosi somministrate nelle ultime 24 ore: attualmente le persone che hanno ricevuto il vaccino sono 6.287.009.

Nel Lazio «su oltre 14mila tamponi (-2.009) e oltre 23mila antigenici per un totale oltre di 38mila test, si registrano 1.757 casi positivi (-43), 24 decessi (+8) e +757 guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. I casi a Roma città sono a quota 800», evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

