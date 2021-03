Grecia sotto choc: morto un neonato di 37 giorni per Covid

08 marzo 2021 a

a

a

Grecia in lutto e sotto choc per la morte di un neonato di 37 giorni, la più giovane vittima del Covid nel Paese. Il piccolo bimbo è deceduto oggi all'ospedale pediatrico 'Agia Sofia' dove era attaccato ad un respiratore.

Covid, sfondata quota 100mila morti. Il bollettino dell'8 marzo è uno choc

La notizia è riferita dall'agenzia stampa ellenica Ana-Mpa, che aggiunge che il particolare caso era stato reso pubblico la settimana scorsa dal ministro della Sanità Vassilis Kikilias, il quale aveva spiegato che il piccolo stava lottando per guarire: “Sto seguendo quotidianamente, dal 19 febbraio, lo stato di salute di un bambino di soli 24 giorni, ricoverato nell'unità di terapia intensiva. E' un'anima piccola, innocente, che combatte per la vita, i medici fanno quello che possono e desideriamo che tutto vada bene”.

Draghi studia la rivoluzione: super zona rossa e stretta sulla scuola

La battaglia del piccolo non è però andata a buon fine: il bambino non era affetto da nessun'altra patologia e ha contratto il Covid pochissimi giorni dopo la nascita sviluppando ben presto sintomi gravi come difficoltà respiratorie acute e polmonite. I familiari - entrambi i genitori e i fratelli maggiori - erano risultati tutti positivi e probabilmente sono stati loro a causare il contagio.

Il viaggio in Iraq? Una liberazione per Papa Francesco: "Mi sentivo imprigionato"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.