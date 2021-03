Vaccino, domani tocca a Sergio Mattarella: prima dose allo Spallanzani

08 marzo 2021 a

Una vaccinazione importante dal punto di vista mediatico in un momento in cui è ripresa la corsa del Covid e i contagi in Italia stanno aumentando. Domani il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si vaccinerà all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Il Capo dello Stato è atteso a mezzogiorno nella struttura ospedaliera del quartiere Monteverde per farsi inoculare la prima dose del siero.

Già da dicembre era più che nota la volontà di Mattarella di farsi vaccinare, un messaggio ribadito anche nel consueto discorso di fine anno: “Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere. Tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi. Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza. A tutti va consentito di vaccinarsi gratuitamente”.

Il Capo dello Stato compirà ottant’anni il prossimo 23 luglio e, in quanto prossimo over80, rientra nella lista prioritaria stabilita nelle scorse settimane dalla Regione Lazio dopo che sono state vaccinate le prime categorie a rischio, come quella degli operatori sanitari e dei medici, in prima linea nella battaglia al Covid.

