Covid, sfondata quota 100mila morti. Il bollettino dell'8 marzo è uno choc

Una contabilità da far tremare le vene ai polsi. Con l'ultimo bollettino, di oggi 8 marzo, sullo stato della pandemia in Italia è stata superata la quota dei 100mila morti per Covid. Per la precisione le vittime del virus oggi 8 marzo sono 100.103 in virtù dei 318 decessi nelle ultime ore.

Sono 13.902 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto a ieri quando erano stati 20.765, per un totale di 3.081.368 dall’inizio dell’epidemia. Sono 318 i decessi nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 207 di ieri. Il totale delle vittime supera così quota centomila: sono infatti 100.103 i decessi dall’inizio dell’emergenza. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 184.684 rispetto ai 271.336 di ieri, con un rapporto positivi-tamponi al 7,5 per cento. Il numero degli attualmente positivi è 472.533. I dimessi/guariti odierni sono 13.893 per un totale di 2.508.732 dall’inizio dell’epidemia. Sono 2.700 le persone ricoverate in terapia intensiva, con un incremento di 95 unità rispetto a ieri. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (2.301), l’Emilia-Romagna (2.987), la Campania (1.644) ed il Piemonte. I dati emergono dal bollettino quotidiano del ministero della Salute mentre il governo di Mario Draghi è in procinto di varare regole più restrittive per arginare l'aumento di contagi.

Nel Lazio sono 37.926 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.022 ricoverati, 253 in terapia intensiva e 35.651 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 201.354, i decessi 6.064 e il totale dei casi esaminati è pari a 245.344, secondo il

bollettino aggiornato della Regione Lazio.

