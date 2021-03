Le varianti fanno paura, la stretta del governo sulle scuole. Mezza Lombardia "arancione rinforzato"

01 marzo 2021 a

Prende forma la strategia voluta dal nuovo Governo presieduto Mario Draghi per contrastare la diffusione del Coronavirus e delle nuove varianti. Nel pomeriggio è andato in scena un incontro di due ore con il Comitato Tecnico Scientifico nella quale è emersa una linea precisa per evitare altri contagi nelle zone rosse. "Sulla scuola il Cts si è già riunito, non è che siamo preoccupati, siamo preoccupati sull'andamento della patologia e dell'epidemia, questo è il problema. Sulle scuole ci saranno delle evoluzioni, le scuole saranno chiuse nelle zone rosse. Domani ci sarà poi un’altra decisione, che verrà comunicata dal Presidente del Consiglio" ha annunciato il capo del Cts Agostino Miozzo, all'uscita da Palazzo Chigi in compagnia di Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità.

Le altre possibili chiusure riguardano le zone arancioni, ma qui è scontro tra i ministri del Governo. Al contrario di quanto avvenuto nelle aree dove l'incidenza del contagio prevede 250 casi su 100mila abitanti è nata una spaccatura sull’opportunità di chiudere o meno gli istituti scolastici. La didattica a distanza non trova tutti d’accordo e domani andrà in scena un’altra riunione della cabina di regia sul Covid. Su questo tema Miozzo ha preferito non rispondere mentre veniva incalzato dai cronisti.

Intanto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato tre nuove ordinanze con l'obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione a contrasto del Covid su diverse aree del territorio, che entreranno in vigore da mercoledì 3 marzo. Passeranno in zona arancione rafforzata, con la chiusura quindi di tutte le scuole, tranne gli asili nido, l'intera provincia di Como, diversi comuni della provincia di Mantova, della provincia di Cremona (incluso il capoluogo), di quella di Pavia e di dieci comuni della Città Metropolitana di Milano, tra cui Melzo e Binasco. E' quindi stretta nella regione più colpita in questo anno di pandemia.

