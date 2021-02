Aumentano morti e ricoveri gravi. Il Covid non dà tregua all'Italia

Quasi 19mila i nuovi casi. I decessi odierni sono 280, le persone in terapia intensiva salgono di 22 unità

27 febbraio 2021

Stando all'ultimo bollettino emesso dal ministero della Salute, sono 18.916 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri erano +20.499). Sale così ad almeno 2.907.825 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 280 (ieri erano +252), per un totale di 97.507 vittime da febbraio 2020. Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.398.352. Complessivamente: 11.320 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +11.714). E gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 411.966, pari a +7.302 rispetto a ieri (+8.521 il giorno prima). I tamponi effettuati sono stati 323.047 (ieri 325.404). Il tasso di positività è sceso al 5,8% (ieri 6,3%). In crescita il numero dei decessi, 280 (ieri 253), per un totale di 97.507 vittime da inizio epidemia. Prosegue la crescita dei ricoveri: le terapie intensive sono 22 in più (ieri +26), con 163 ingressi del giorno, e salgono a 2.216. I ricoveri ordinari crescono di 80 unità (ieri +35), 18.372 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Per quanto riguarda il Lazio, a oggi nella regione sono 35.664 i casi positivi al Covid-19, di questi 33.634 sono in isolamento domiciliare. Mentre 2.030 persone sono ricoverate, 216 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 5.871 persone sono decedute e 191.352 guarite. In totale sono stati esaminati 232.887 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.

