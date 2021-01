Mattino 5, l'oroscopo di Ada Alberti fino al 17 gennaio: Cancro sbanca in amore e Gemelli...

Giada Oricchio 11 gennaio 2021 a

Come andrà la settimana dall'11 al 17 gennaio 2021? Lo svela l'oroscopo di Ada Alberti, ospite fissa di "Mattino Cinque". Occhio alle spese per Bilancia, Acquario e Scorpione. Il segno del Cancro è il favorito in amore, mentre i Gemelli vedranno i primi frutti dei loro progetti.

Ariete. Sul lavoro avrete maggiori responsabilità, favoriti i nuovi contatti soprattutto tra giovedì e venerdì. Attenti a una donna di potere.

Toro. Volete realizzarvi nel lavoro e ottenere di più dalla professione, siete in grado di farlo, ma fate attenzione ai colleghi sleali e occhio ai fornitori se avete dei negozi.

Gemelli. Buone notizie per questo segno. Un progetto iniziato nei mesi scorsi può portare i suoi frutti, può essere un buon periodo.

Cancro. Tante novità sia nelle collaborazioni di lavoro, sia in amore, soprattutto per i single.

Leone. Ci saranno cambiamenti nella professione, nuove trasformazioni che porteranno nuove responsabilità. Prudenza nel rapporto con una persona vicina.

Vergine. Favoriti i progetti di coppia legati al lavoro, quindi portate avanti quelli che avevate pensato alla fine dello scorso anno.

Bilancia. Una settimana dedicata alla casa e agli acquisti dell'arredamento. Però siate prudenti, non spendete troppo. Novità in campo sentimentale.

Scorpione. Il segno sarà molto centrato sulla casa e sulla famiglia, qualcosa sicuramente si trasforma. Cautela nelle spese.

Sagittario. Un po’ di instabilità in campo professionale però vi arriveranno diversi aiuti e saranno favoriti i nuovi investimenti. Date di più in questo periodo.

Capricorno. Il rapporto di coppia si trasforma, cambierete voi, sarete più ottimisti. Dovete curarvi un po' di più.

Acquario. Cautela con le spese questa settimana. È ancora un periodo di confusione e trasformazione legato all'abitazione.

Pesci. Dovete riesaminare il rapporto di lavoro, il contratto di lavoro va vagliato.

