Oroscopo 2021, le previsioni di Ada Alberti su amore, lavoro e fortuna. Segno per segno

Giada Oricchio 01 gennaio 2021

Come sarà il 2021? Lo svela l’oroscopo di Ada Alberti, l'astrologa moglie di Francesco Oppini e protagonista del Capodanno del Grande Fratello Vip 5 che ha previsto il Nuovo Anno segno per segno.

Acquario. Sradicherà le sue radici dal territorio di sempre, possibile un cambio di casa. Il focus resta sulla famiglia che per voi è la cosa più importante. Il 2021 sarà un anno importante perché è portatore di vita. Straordinario anche in amore.

Pesci. E’ un anno di preparazione e cambiamenti. Il lavoro di sempre potrebbe non andare più bene e chi appartiene a questo segno avrà nuove opportunità. Chi ha avuto uno stop, ripartirà.

Ariete. Questo segno ha sofferto molto nel 2020, ma verso la fine dell’anno è riuscito a lasciarsi alle spalle le zavorre e ha tagliato i rami secchi tra amici e conoscenti. E’ il momento di fare pubbliche relazioni e ripartire.

Toro. Sarà un anno di transizione. Questo segno avrà difficoltà a mantenere un certo ruolo nell’azienda in cui ha lavorato fino ad ora, mentre per i più giovani sarà complicato ottenere posizioni desiderate. Bisogna tenere duro perché nel 2022 ci sarà il riscatto. Sarà un anno straordinario.

Vergine. Sarà un anno dedicato al lavoro con il raggiungimento di traguardi importanti. Successo anche nella sfera affettiva con una persona amata fino al matrimonio.

Gemelli. Sarà un grande anno, un anno di rinascita. Sarà uno dei segni fortunati dell’anno, potrà iniziare una nuova attività e investire denaro.

Cancro. I nati sotto questo segno hanno più di un anno complicato alle spalle ma è arrivato il momento di emergere. Il 2021 sarà indimenticabile e ricco. Chi cerca un bebè sarà accontentato.

Leone. Non ama essere giudicato ma quest’anno sarà sottoposto a tante critiche. Per uscire da queste contrapposizioni, serve un lavoro di squadra per far emergere il meglio.

Bilancia. I nati sotto questo segno zodiacale hanno messo tutte le cose brutte alle spalle. Grazie alla presenza di Giove, la Bilancia godrà di salute e benessere.

Scorpione. Eventi nuovi e nuove responsabilità legate al lavoro, alla casa e alla famiglia. C’è chi si sta lasciando con il partner o con un socio. Tutto è possibile e tutto cambia.

Sagittario. E’ tra i segni top del 2021. Cambi di lavoro, cambi di progetti, nuovi amori e nuove avventure.

Capricorno. Soldi e passione. Chi è avanti negli anni, si dedicherà ai figli o alla realizzazione del sogno di un figlio.

