Il tampone anale no! Nuovo Covid test, la Cina l'ha già fatto a mille persone

La notizia è di quelle che spingono a mettersi con le terga al muro. Le autorità sanitarie cinesi avrebbero iniziato ad utilizzare dei nuovi test per controllare le persone a maggior rischio di contrarre il coronavirus.

Di che test si tratta? Del tampone anale. La notizia l’ha riportata l'emittente di stato Cctv, riferendo che il test sarebbe già stato impiegato per i passeggeri in arrivo all'aeroporto di Pechino, nei centri per la quarantena e su un gruppo di oltre mille studenti ed insegnanti per i quali si temeva l'esposizione al virus.

Il test, riservato per i casi ad alto rischio, prevede l'inserimento nel retto di un tampone di 2,5-5 centimetri, che viene poi testato per verificare la presenza del virus. Questo test sarebbe ritenuto più accurato per identificare la malattia nelle persone che presentano sintomi lievi o sono asintomatiche.

Ora, detto con franchezza: non bastava il Coronavirus esploso a Wuhan un anno e passa fa. Adesso dalla Cina arriva pure il tampone anale. No. Grazie. Il didietro no. Non ce lo tamponerete!

