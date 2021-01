Vaccini, lo scandalo degli imbucati a Piazzapulita: "Così hanno rubato le dosi ai sanitari"

Giada Oricchio 28 gennaio 2021 a

Inchiesta esclusiva di “Piazza Pulita”, il talk di approfondimento condotto da Corrado Formigli giovedì 28 gennaio su La7, sui furbetti del vaccino. L’inviato della trasmissione è andato a Scicli, vicino Ragusa, dove Maria Rosaria Sigona dell’Aspi di Ragusa (il dirigente era all’oscuro, nda) ha fatto vaccinare il marito avvocato e la figlia di 31anni, Giuseppe Iuvara, medico licenziato, ha fatto la dose così come Valentina Maci, giovane addetta stampa di un esponente del M5S. Con loro altri non aventi diritto. Il giornalista li ha rintracciati uno a uno ma ha ricevuto insulti, no comment seccati o scuse ignobili. E stasera, Corrado Formigli ha rivelato: "Abbiamo avuto molte pressioni per non mandare in onda il servizio, è scoppiato un caos e sono arrivate lettere degli avvocati, ma noi sappiamo che l'inchiesta è fondata tuttavia gli interessati hanno diritto di replica".

Secondo la fondazione Gimbe i furbetti, quelli che hanno “rubato” il vaccino agli operatori sanitari e a tutti coloro che sono in prima linea, sono 350.548. Cioè il 22% dei vaccinati non sarebbe né anziano, né operatore sanitario né ospite di RSA. Il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, ha spiegato: “Bisogna rivedere le priorità del piano vaccinale altrimenti tra quello che definisce lo Stato e quello che somministrano le Regioni, i conti non tornano soprattutto quando i vaccini sono molto pochi”.

Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha commentato: “Danno fastidio le scusanti che usano. E queste persone a qualcuno si sono rivolti, hanno telefonato all’Asl, qualcuno ha fatto loro l’anamnesi mentre il dirigente è stato completamente bypassato. C’è un problema a monte di questi soggetti. Spero che la Procura faccia luce su questi casi. Se i furbetti hanno diritto al seconda dose? Sì, per forza tocca fargli pure la seconda dose, poi passeranno il tempo in altre questioni, ma saranno richiamati in base alla lista”, “Dal punto di vista sentimentale e emotivo non se lo meriterebbe, poi è chiaro che lo faranno” ha aggiunto Selvaggia Lucarelli, presente in studio.

