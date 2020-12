Anna Falchi si spoglia di nuovo per la Lazio. E il web impazzisce

21 dicembre 2020 a

Anna Falchi gioisce per la vittoria di ieri della Lazio all'Olimpico contro il Napoli. E lo fa a modo suo. Spogliandosi, ma non troppo. Però i suoi fan vanno comunque in delirio. "Abbracciata al mio cuscino, sono contenta di qualche punticino... Sempre Forza Lazio! Non mollare mai e noi lottiamo sempre!", scrive l'attrice. E piovono "Mi piace" sotto la foto di Anna su Instagram. La Falchi nei giorni scorsi aveva ammesso che da quando c'è il Covid, non si fa sfiorare nemmeno con un dito neppure dal fidanzato...

