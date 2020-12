Anna Falchi e la foto vietata su Instagram: indossa solo la mascherina (della Lazio)

Giada Oricchio 12 dicembre 2020 a

Anna Falchi nuda su Instagram per la sua Lazio. La showgirl ha postato una foto sul profilo ufficiale dove spiccano i celebri occhi azzurri, il corpo nudo dalla pelle lattea e la mascherina della Lazio. Il tutto per celebrare il passaggio agli ottavi di Champions della squadra romana. “Mascherina, mascherina nonostante l’antipatia. La indosso e dico la mia! Grande Lazio agli ottavi di Champions dopo 20 anni. (…). Non ricordo un sorteggio così difficile però…”.

