Sesso e covid, la confessione di Anna Falchi: doccia fredda per Andrea Ruggieri. E sul Natale con zio Bruno Vespa...

Una Anna Falchi strepitosa e in vena di confessioni quella ascoltata oggi a Un giorno da pecora su Radio 1 Rai. La showgirl ha parlato anche del fidanzato Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa. I due non sono ancora andati a vivere insieme, commenta la Falchi. "La casa c'è?" Chiede Geppi Cucciari. E la showgirl dice che ci sono lavori in corso, con i ritardi dovuti alla pandemia, e confessa di fare una vita fin troppo castigata nell'ultimo periodo tra tamponi e impegni con la figlia.

L'argomento verte sulla coppia, con i conduttori che citano il virologo Pregliasco che predica l'astinenza anti contagio anche all'interno di relazioni stabili. "Anche per noi è così... Tutto sospeso... Oggi come a marzo e aprile, ci vediamo con le dovute cautele", confessa la Falchi. Quindi castità da ottobre? "Ma quando andremo a vivere insieme...", spiega la showgirl che forse pensa a un incentivo per spingere il compagno alla convivenza. E il Natale in famiglia? Con o senza zio Bruno Vespa? "In qualche modo si festeggerà. Alla giusta distanza, anche a tavola".

