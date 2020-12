A Natale con massimo due parenti, niente limiti per gli under 14

18 dicembre 2020 a

Cosa si può fare a Natale? Posso andare a cena dai miei genitori alla vigilia? Posso invitare mio fratello a pranzo il 25? In quanti dobbiamo essere al massimo? E i bambini. Domande che tormentano gli italiani da giorni e che dovrebbero finalmente trovare una risposta oggi, se il governo avrà la decenza di decidere e spiegare alla gente come potrà trascorrere le feste più complicate di sempre.

Secondo le ultime indiscrezioni il governo ha confermato la possibilità, nei giorni di festa in cui tutta l'Italia diventerà zona rossa, di spostarsi per far visita ai parenti più stretti. La deroga però riguarda solo due persone. Inoltre, viene confermato che sono esclusi dal conteggio gli under 14. Questo comporterà anche una piccola concessione sulla possibilità di vedere i nonni. Ma è arrivato il momento di fare chiarezza.

