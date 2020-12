Governo di irresponsabili. La furia della Meloni sul lockdown di Natale

18 dicembre 2020 a

Giorgia Meloni non ci sta. E attacca il governo Conte sul lockdown di Natale. Il ministro Speranza ha dichiarato al Corriere della Sera: "Io chiuderei tutti in casa per l'intera durata delle festività". Tutto ciò nonostante l'esecutivo avesse assicurato che i sacrifici degli italiani avrebbero permesso festività tranquille. Niente di tutto questo. A poche ore dal Natale, il governo non ha ancora fatto luce sulle nuove chiusure ma la stretta sarà ancora più dura.

«Prima chiedono sacrifici ad aziende e italiani per scongiurare un lockdown a Natale, poi a ridosso del periodo natalizio ritrattano tutto e, senza ancora aver dato alcuna indicazione sui nuovi provvedimenti (lasciando milioni di cittadini nell’incertezza totale), pronunciano frasi del genere per alimentare caos e paure. Questo è un governo di cinici e irresponsabili».

