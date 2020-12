Piano pandemico e report scomparso, l'Oms sta per silurare Ranieri Guerra

14 dicembre 2020 a

L'Oms sta per silurare Ranieri Guerra per lo scandalo del piano pandemico dell'Italia e il caso del documento sulla gestione dell'emergenza Covid. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti vicine al dossier, il responsabile europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità, Hans Henri Klug, sarebbe in procinto di ritirare le deleghe all’attuale vice presidente della sezione europea. La decisione, precisano le stesse fonti, "potrebbe avvenire già nella giornata di oggi". Guerra, componente del Comitato tecnico scientifico che si occupa del contrasto all’epidemia di Coronavirus, a stretto contatto con il ministero della Salute, si trova da giorni sotto i riflettori per il caso del Piano pandemico italiano mai aggiornato e per la sparizione di un documento dell’Oms molto duro nei confronti del nostro Paese.

Le email di Guerra ai ricercatori di Venezia per correggere la data del piano pandemico da 2006 a 2016 sono "gravi", ha detto ieri il viceministro della Salute, Pierpaolo SIleri, a Non è l'Arena. "Quel programma è sicuramente del 2006 perché è laconico e soprattutto privo dei riferimenti ai virus circolati in questi anni, non riporta l’aviaria, l’h1n1, la Sars, quindi non c’è dubbio che sia vecchio. A oggi il piano pandemico è sempre quello del 2006, c’è una bozza del 2019 mai trasmessa”. Poi il "giallo" del documento Oms che sottolineava errori e omissioni dell'Italia nella gestione della pandemia, misteriosamente sparito.

