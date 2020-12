La denuncia: "La terapia da casa funziona ma i medici non lo dicono"

14 dicembre 2020 a

Una chat su WhatsApp tra medici per sconfiggere il Covid-19 anche da casa. È l'idea del Dott. Andrea Mangiagalli, Medico di Medicina Generale presso l’Asl di Milano. La terapia da casa funziona, afferma il medico, ed è per questo che trova inammissibile il fatto che enti e istituzioni non vogliano guardare questi dati e correggere il tiro dei vari trattamenti contro il virus preferendo, invece, ospedalizzazioni che generano caos all’interno delle strutture sanitarie.

“Ho trattato una paziente di 80 anni con precedenti gravi – racconta Mangiagalli a Radio Radio – i parenti mi hanno chiesto di non farla ricoverare e io me ne sono fatto carico. Oggi sta bene ed è, di fatto, guarita. Dei pazienti che abbiamo trattato a casa con lo schema della terapia non è deceduto nessuno. La cosa sconvolgente è che tutti i medici, in tutta Italia e con esperienza diverse, che hanno trattato tutti i pazienti con questo schema hanno visto la stessa cosa: un tasso di ospedalizzazione molto basso nei pazienti così seguiti che raggiungeva nelle casistiche peggiori il 5% e mortalità zero. E stiamo parlando di oltre 1500 pazienti, forse più. Ma nessuno ha voluto guardare questi dati”.

