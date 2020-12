Il virologo laziale Burioni ne spara un'altra: "Meglio il Covid della Roma"

14 dicembre 2020 a

a

a

Di previsioni sulla pandemia, come tutti i virologi, ne ha azzeccate poche. Ma su Twitter, quando si mette a fare l'ultrà, riesce a fare peggio. "Meglio il Covid-19 dell'As Roma" risponde il virologo Roberto Burioni a un utente che aveva scritto: "Non seguo il calcio ma per il vaccino per i miei io posso aspettare, farei il tifo per qualsiasi squadra".

Il tweet ha subito destato commenti sdegnati e Burioni ha deciso di cancellarlo. Non pago, ha cercato di smorzare i toni rimproverando se stesso: "Su Twitter non si possono fare battute, devo farmelo tatuare sullo schermo". Stavolta avrà imparato davvero la lezione?

Il celebre immunologo non ha mai nascosto la sua fede laziale. E ci mancherebbe altro, peccato che ogni tanto gli capiti di mischiare la sua passione calcistica con le cose serie. L'onnipresente Burioni non è nuovo a scivolate del genere sui social. "Se avessi i pieni poteri, per prima cosa scioglierei la Roma" scrisse a fine febbraio su Twitter, a pochi giorni dal primo lockdown italiano, attirandosi le antipatie di molti, romanisti in primis.

I laziali, invece, sperano che ci azzecchi almeno con le previsioni sulla Champions League. Oggi Burioni, che ormai si diverte a fare l'opinion leader anche nei dibattiti pallonari, si è infatti dilettato con un tweet spregiudicato dopo il sorteggio degli ottavi di finale che vede la Lazio abbinata ai campioni in carica del Bayern Monaco: "Se ci beccano nella serata giusta li sbattiamo fuori". I tifosi biancocelesti già toccano ferro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.