Frasi negazioniste, a Non è l'Arena la Gismondo respinge le accuse: cosa ho detto davvero sulle bare di Bergamo

14 dicembre 2020 a

La microbiologa Maria Rita Gismondo è stata travolta da furiose polemiche dopo alcune frasi sui morti di Covid italiani attribuitele dalla stampa. La virologa ha spiegato la sua versione a Non è l'Arena, il programma di La7, in onda ieri domenica 13 dicembre. "Un giornalista tedesco dell'estrema destra negazionista dice che lei ha messo in dubbio le bare di Bergamo nei camion delle forze armate, lo riporta anche Repubblica. "Io ho chiarito anche con la giornalista di Repubblica, tutto nasce con una mia ingenua partecipaziona, a giugno, a un convegno a cui erano stati invitati anche due accademici tedeschi e un rappresentante del ministero della Salute tedesco. Si faceva in una sede istituzionale, pensavo fosse un convegno scientifico. Ho accettato ingenuamente, non conoscevo neanche il logo, pensavo fosse un'organizzazione scientifica, Ma non conosco il tedesco".

"Sì ma quella frase l'ha detto o no?", chiede Giletti. "Mi stato domandato se dentro quelle bare c'erano davvero dei morti, io l'ho reputata assurda. Ho risposto: 'Ma guardi , ero in laboratorio, ma si figuri', per dire che era una domanda stupida. Loro hanno interpretato: ero in laboratorio, chissà se c'erano i morti nelle bare. Ma volevo dire che ero lontana da quelle domande. Anzi, il fatto che io sia lontana da questi gruppi lo dimostra il mio articolo contro complottisti e negazionisti scritto sul Fatto".

