Cesare Cremonini incanta i 65mila del Circo Massimo. L'omaggio alla Capitale con "Roma Capoccia"
"Benvenuti al Circo Massimo, questa location così speciale che mi ha dato subito una sensazione di calma, tranquillità e sicurezza in me stesso", ha gridato Cesare Cremonini ai 65mila fan presenti a Roma. E si replica questa sera. Quello di ieri è stato un vero e proprio viaggio per il cantautore bolognese, che ha scelto di avere al suo fianco tre grandi amici: Jovanotti con “L’ombelico del mondo”, Elisa in “Aurore Boreali” e Luca Carboni in “San Luca”. La serata è stata ripresa dalle telecamere della RAI e andrà in onda il prossimo 2 settembre in prima serata sulla rete ammiraglia con lo speciale “Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo”. Venticinque i brani in scaletta, tra cui non è mancato l’omaggio alla Città Eterna con “Roma Capoccia”. Lo schermo panoramico da 65 metri non è stato un semplice sfondo, ma un protagonista visivo capace di alternare paesaggi onirici e architetture luminose, trasformandosi da superficie cinematografica in uno strumento immersivo. Cremonini ha letteralmente dominato il palco di 100 metri: lo ha attraversato, percorso, cantato e coccolato, facendone una casa e un’estensione della propria pelle. Da performer e musicista incontenibile, ha spaziato tra chitarra, pianoforte, fisarmonica e l'amato sax. Un risultato straordinario, costruito in oltre venticinque anni di carriera e acclamato dal pubblico. Dall’esordio giovanissimo fino ai grandi live degli ultimi anni, il suo repertorio ha continuato ad accumulare hit, successi radiofonici e canzoni diventate parte dell’immaginario comune di più generazioni. Nel corso di questo lungo percorso artistico, Cremonini ha attraversato linguaggi e stagioni della musica italiana senza mai smettere di evolversi. È proprio questa traiettoria, unica per continuità e crescita, che oggi lo colloca tra i pochissimi artisti capaci di trasformare un concerto in un vero e proprio evento culturale, prima ancora che musicale, come è accaduto ieri sera nella Capitale.
Carmen Guadalaxara