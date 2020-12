Covid e vaccino, lezioni sulla libertà da Roberto Burioni? Anche no

Antonio Siberia 01 dicembre 2020 a

a

a

A proposito del vaccino che verrà (speriamo presto!) il virologo Roberto Burioni ancora una volta è salito in cattedra per dirci che: "Vaccinarsi è responsabilità civile, la libertà è un'altra cosa". Signor Burioni, non siamo negazionisti, tifiamo per il vaccino ma non venga lei a spiegarci cos'è la libertà. Questo moralismo ce lo risparmi , il 2020 ci ha tolto molto. Compresa la libertà. Ci manca solo di beccarsi la sua morale!

"Perché il vaccino Covid sarà sicuro". Stoccata-Burioni, la verità su dati e approvazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.