Prima gli altri. Alla fine il vaccino anti-Covid non lo vuole fare nessuno

Tutti molto generosi... Il virologo Andrea Crisanti. Paolo Mieli, giornalista e storico. La microbiologa Lorella Gismondo. Roberto Burioni, anch’egli celebre virologo. E poi il governo: il viceministro Pierpaolo Sileri. Ovviamente neanche il premier Giuseppe Conte farà subito il vaccino. È impressionante la carrellata di vaccinisti che vogliono aspettare che la fiala anti-Covid se la inietti prima il popolo... Poi dici che temi la fregatura... In questo video le aprole di Paolo Mieli, già direttore del Corriere della sera, a Otto e mezzo da Lilli Gruber: "Il vaccino lo farò ma se fossi in età di avere figli ci penserei due volte. La procedura ha qualcosa di sospetto", ha detto con riferimento agli annunci molto commerciali delle case farmaceutiche e ai ricchi guadagni in borsa dei loro dirigenti.

