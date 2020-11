Dati sui contagi, i tecnici del ministero della Salute in Campania

10 novembre 2020 a

a

a

La questione Campania è all’ordine del giorno per il ministero della Salute. I tecnici del dicastero guidato da Roberto Speranza sono in trasferta in Campania per l’analisi e la verifica dei dati registrati nell’ultima settimana dalla Regione. È quanto apprende l’Adnkronos Salute. Il nodo è quello del possibile passaggio della regione guidata da Vincenzo De Luca da una zona di rischio più basso, ora è in fascia "gialla" ad una di rischio più alto, "arancione". Contemporaneamente Speranza è in costante contatto telefonico con De Luca, come del resto con tutti i governatori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.