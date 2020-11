Ambulanze in fila al Cotugno di Napoli. Ospedali al collasso

07 novembre 2020 a

La situazione degli ospedali a Napoli è fuori controllo. All'ospedale Cotugno di Napoli ci sono decine di auto e tre ambulanze in fila. La situazione è drammatica e i medici sono, spesso, costretti ad assistere i pazienti direttamente all'inbterno dei mezzi di soccorso. Per questo il direttore generale rivolge un appello ai napoletani chiedendo di rivolgersi al proprio medico di famiglia senza intasare subito i nosocomi del capoluogo campano.

Sull'emergenza ospedali scende in campo anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris che, con un video su Facebook, descrive l'emergenza parlando di pronto soccorso presi d'assalto, ospedali al collasso e reparti in affanno. E meno male che Conte la Campania l'ha inserita in zona gialla...

