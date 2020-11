Foto choc: troppi malati Covid? Posti letto anche nella cappella dell'ospedale

06 novembre 2020 a

a

a

I posti per i malati di Covid non ci sono più? E allora si allestiscono posti anche in cappella. Accade all'ospedale Santa Maria Gonzaga di Orbassano, in provincia di Torino. Questa foto che pubblichiamo è eloquente: non ci sono più posti, quindi cosa si fa? Si allestiscono i sotterranei che erano utilizzati come sala assemblea. Ma anche la cappella dell’ospedale. Sembra di essere in guerra, quando ci si arrangia nel miglior modo possibile per curare i feriti. La dimostrazione che questa emergenza è soprattutto sanitaria, per la mancanza di strutture adeguate ad accogliere tutti i pazienti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.