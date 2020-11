Coronavirus, i pazienti Covid abbandonati per terra. In Piemonte la Asl è in ginocchio

06 novembre 2020 a

Non ci sono più posti letto e i pazienti Covid vengono abbandonati per terra in ospedale. Fanno impressione le immagini dell’ospedale di Rivoli, nel Torinese, dove i malati di Coronavirus sono costretti a sdraiarsi per terra in attesa di essere trasferiti in reparto. La denuncia è del Nursind, il sindacato degli infermieri che chiede disperatamente "l’aiuto urgente del Governo. La situazione è catastrofica". La Asl è in ginocchio e senza più posti letto, le immagini parlano da sole. "Una situazione che non doveva capitare - dice Claudio Delli Carri segretario regionale Nursing Up -, e ci si ritrova in queste situazioni di difficoltà sebbene si sapesse da tempo di questa seconda ondata. Ci si doveva attrezzare e preparare prima, per non finire poi per lasciare dei pazienti sulle barelle".

