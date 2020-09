Tre frati positivi. Chiesa chiusa per Covid

30 settembre 2020 a

a

a

Un cartello sul portone avvisa i fedeli che la messa è sospesa perché nella parrocchia si sono verificati tre casi di Covid. E' accaduto alla Beata Vergine Immacolata e Sant'Antonio di viale Corsica, a Milano.

Covid, "crescono ricoveri in terapie intensive"

Per questo la parrocchia è stata costretta a sospendere tutte le sue attività: messe, catechismo, attività oratoriali e servizi per i bisognosi. Tra i positivi anche il parroco. La chiesa rimarrà chiusa per tutto il periodo di quarantena. Ai fedeli la raccomandazione di eseguire controlli nel caso in cui si è entrati in contatto con i tre frati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.